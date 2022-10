Preply: veja palavras em inglês que pessoas mais erram em currículos

Da Redação

Uma grafia incorreta pode ser o divisor entre a tão sonhada oportunidade de emprego no exterior ou outro e-mail de reprovação. É o que indica uma pesquisa da Preply, que analisou currículos (CVs) do Reino Unido e Estados Unidos (EUA) publicados nos últimos seis meses no portal Indeed.

O estudo identificou que algumas das palavras mais atraentes para os candidatos também integram o ranking das mais difíceis de escrever. Confira abaixo.

As palavras “experienced” e “responsible” não são incomuns nos CVs em inglês, mas algumas vezes os candidatos pedem uma ajudinha ao Google para soletrá-las corretamente.

A palavra que mais confundiu os usuários foi “experiente”. Pelo menos 2,4 mil pessoas pesquisaram no Google como escrevê-la. Em inglês, a grafia certa seria “experienced”, porém muitas pessoas substituem a letra “e” de “enced” pelo “a”, formando “experianced”. O termo apareceu quase 2 milhões de vezes nos currículos estrangeiros.

Outros deslizes comuns incluem omitir uma letra que deveria ser escrita duas vezes como “cc” ou “ss” e substituir uma letra por outra de som similar como trocar o “e” pelo “i” ou o “i” pelo “a”. No ranking dos termos mais difíceis de soletrar, “successful”, “counselled” e “professional” completam o top 5, devido às suas letras duplas consecutivas.

Palavras com escrita diferente no inglês americano e britânico também confundiram os candidatos como “behaviour” e “judgement”, que traduzidas para o português significam “comportamento” e “julgamento”. Suas grafias corretas foram buscadas mais de 1,3 mil vezes.

O próprio acrônimo “curriculum vitae” não deu sossego para os que pleiteiam uma vaga no exterior. As pessoas buscaram como soletrá-lo corretamente pelo menos 600 vezes no Google.

No total, a grafia correta de 15 das palavras mais utilizadas nos CVs foi procurada pelo menos 16,6 mil vezes no buscador.

Ranking das habilidades mais citadas nos currículos

Traços sociais e “amigáveis” são destaque nos termos que os candidatos usam para encantar seus recrutadores. Dentre as 20 palavras mais utilizadas nos currículos, os usuários escreveram “friendly”, “enthusiastic” e “team player” cerca de 4 milhões de vezes.

Nos Estados Unidos, a palavra “responsible” que significa responsável, ficou em primeiro lugar, com mais de 5,3 milhões de menções.

Já no Reino Unido, o destaque ficou com o termo “Skilled” (2,18 milhões), que quer dizer qualificado em português. Segundo a Preply, mais de 20 mil candidatos a emprego no país afirmaram ter um “bom senso de humor” em seus currículos. Nos EUA, apenas 4 mil destacaram esta qualidade.

“Para passar uma boa impressão no currículo, sobretudo sendo estrangeiro, o domínio do idioma é imprescindível”, explica Yolanda Del Peso, especialista em Outreach da Preply, “Para isso, é importante evitar adjetivos desnecessários e não usar pronomes pessoais como “eu” e “nós”, pois essa informação já está implícita. Isso deixa o texto mais profissional e conciso, além de evitar repetições”.

O melhor caminho para não errar, segundo Del Peso, é começar as frases do currículo com verbos de ação, se atentar aos termos específicos e mais valorizados na sua área de atuação, mas sem incluir adjetivos ou advérbios desnecessários. Assim, a informação mais importante fica no início e com uma palavra que demonstra iniciativa sem auto bajulação.

“Frases escritas no anúncio de emprego, como o nome exato das habilidades que os recrutadores procuram, estando no currículo, dão mais chances de sucesso ao candidato”, garante a especialista.

Ela indica, também, que os candidatos incluam evidências de suas conquistas e competências no documento, a fim de dar veracidade às qualidades que descreverem. Links de trabalhos realizados ou números de resultados alcançados são bons exemplos.

Como dica final, Del Peso orienta sempre revisar cada versão do currículo pelo menos duas vezes e pedir para um colega checar no final. “Pode parecer trabalhoso, mas um erro gramatical pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. É um esforço que vale a pena quando a ligação de aprovação chega”, incentiva.

Metodologia

Para descobrir as palavras mais usadas em currículos, a Preply criou uma lista inicial de mais de 150 palavras e frases em inglês e inglês americano usadas por caçadores de empregos para descrever a si mesmos, suas conquistas e responsabilidades.

Em seguida, usando a biblioteca de currículos do Indeed para o Reino Unido e os Estados Unidos, a Preply analisou quantos currículos cada palavra foi apresentada nos últimos 6 meses.

Para revelar as palavras com erros ortográficos mais comuns, a Preply analisou os volumes mensais da Pesquisa Google para investigar quais das palavras-chave que as pessoas ao redor do mundo estavam procurando por orientação ortográfica.