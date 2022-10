'É preciso ter cuidado para não cruzar a fronteira da liberdade', diz Tarcísio

21/10/2022 | 11:08



O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) reagiu na manhã desta sexta-feira, 21, às recentes decisões tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo ele, é preciso "ter muito cuidado para não cruzar a fronteira" da liberdade. O ex-ministro reforçou que não é possível "permitir censura em nenhum grau".

"A gente tem que tomar muito cuidado para não cruzar a fronteira, a gente tem que ter muito cuidado para preservar nossa liberdade. É uma coisa muito cara, a gente não pode transigir com a liberdade, a gente não pode transigir com a liberdade de imprensa, a gente não pode permitir censura em nenhum grau, acho que é isso que todo mundo lutou sempre", afirmou aos jornalistas. Tarcísio participou pela manhã de uma agenda ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de lutadores, em São Paulo.

Apoiadores de Bolsonaro têm disseminado a tese de "censura" para fazer crítica às recentes decisões do TSE e ao presidente da Corte, Alexandre de Moraes. Nesta quinta-feira, 20, o TSE aprovou resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar a remoção de notícias que considerar falsas e acelera o prazo para que a ordem seja cumprida.

Em um dos trechos mais polêmicos, o texto aprovado permite à Corte ordenar a exclusão de conteúdos já classificados pelos ministros como fake news que tenham sido replicados em outras redes sociais sem abertura de um novo processo. Além disso, canais que, na avaliação da Corte, divulgarem sistematicamente desinformação poderão ser temporariamente suspensos.