Após afirmar estar solteiro, Kanye West dá rosas vermelhas à Juliana Nalú e curte jantar romântico

21/10/2022 | 11:11



Kanye West continua a deixar os fãs confusos sobre o seu status de relacionamento. Apesar de Juliana Nalú ter confirmado um romance com o rapper e até declarado estar apaixonada, ele recentemente causou inquietação nas redes sociais após afirmar estar solteiro durante participação no podcast Drink Champs. No entanto, o famoso foi fotografado durante um jantar romântico com a modelo brasileira na última quinta-feira, dia 20.

Sem saber se o norte-americano estava brincando ou não ao fazer a declaração, os internautas estão especulando sofre o futuro do affair entre os dois. Nos cliques da noite, a modelo brasileira aparece segurando duas rosas vermelhas na mão após desfrutar um jantar com o famoso em um restaurante de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Juliana Nalú conheceu o rapper em fevereiro de 2022 durante uma festa de Kendall Jenner, em que ele teria elogiado sua roupa e trocado contatos para trabalhos. Além disso, a modelo já fez parte de uma das campanhas de Kim Kardashian, ex-esposa de Kanye.