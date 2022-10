Após dez anos de casamento, Jessica Biel e Justin Timberlake renovam os votos na Itália

21/10/2022 | 11:11



No começo deste ano, uma revista norte-americana divulgou que o casamento de Jessica Biel e Justin Timberlake estava por um fio, mas parece que as coisas melhoraram - ainda bem. Após dez anos de casamento, o casal renovou os votos na Itália e compartilhou o momento com os seus fãs.

A atriz postou uma foto ao lado do amado e escreveu:

Ser casada com você é uma aventura de uma vida! Vamos de novo, bebê! VAMOS DE NOVO. Te amo.

Justin também postou um carrossel de fotos ao lado da amada:

10 anos não é suficiente! Você me faz um marido e pai melhor a cada dia! Eu te amo muito seu ser humano lindo! Corra de volta!, escreveu o cantor.