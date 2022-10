Rodrigo Simas fala sobre nudez em nova peça baseada em Hamlet: Não tem nada gratuito, é muito artístico

21/10/2022 | 11:11



Cheio de humor e carisma, Rodrigo Simas roubou os holofotes do Encontro na manhã desta sexta-feira, dia 21, e aproveitou a oportunidade para falar sobre o seu novo projeto, Prazer, Hamlet. A peça teatral está em cartaz em São Paulo e tem o ator como personagem principal do monólogo. Rodrigo contou que foi convidado especialmente por Ciro Barcelos para viver Hamlet e conquistar todo o coração do público.

Mas como nem tudo são rosas, o ator também confessou que considera toda a produção um grande desafio e quase precisou abrir mão da produção por um conflito de datas, mas quando é para ser, acontece, né? E no final deu tudo certo.

- É um desafio duplo. Não só por ser monólogo, mas também por ser Shakespeare. Quando eu recebi o convite do Ciro Barcelos, que é o autor e diretor da peça, meu coração bateu forte. Eu não sabia quando eu ia fazer por causa de datas.

Mas sabia que ele quase desistiu de tudo no meio do processo? É isso mesmo, apesar de estar recebendo uma enxurrada de elogios por sua incrível atuação, Rodrigo pensou em abrir mão do papel por medo de não ser a escolha perfeita.

- É um desafio, e quando eu pensei em pensei em desistir foi realmente um medo que eu tive e coincidentemente tem muito a ver com a peça, que é um ator se preparando para viver Hamlet no teatro no dia seguinte. Então quando eu fui ver, eu estava vivendo a peça. Eu falava coisas que eu estava sentindo, eu falava falas de: Eu tenho medo, mas eu preciso ser corajoso.

E não para por aí! O bonitão se jogou de corpo e alma, literalmente, no projeto e não está nem um pouco inibido em se mostrar como veio ao mundo. Ao ser questionado por Patrícia Poeta sobre a nudez artística que encena nos palcos, o ator riu e comentou:

- Estou ali entregue no palco, não tem nada gratuito. É muito usado pelo Ciro na direção dele como uma metáfora, do jeito que ele cuidou de Hamlet, então não me incomoda, é muito artístico, e ele ainda brincou: Mas se as pessoas quiserem assistir por causa disso, que elas sejam atravessadas pela arte!