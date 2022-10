Drew Barrymore revela que durante bebedeira ficou com um dos melhores amigos de George Clooney

21/10/2022 | 11:10



Abriu o jogo! Aos 47 anos de idade, a atriz Drew Barrymore contou uma situação inusitada durante entrevista ao The Drew Barrymore Show, que vai ao ar nesta sexta-feira, dia 21.

Ao lado de George Clooney, Drew revelou que ficou com um dos melhores amigos do ator. Segundo ela, o momento aconteceu durante as gravações de Confissões de uma Mente Perigosa, em 2002.

- Eu fiquei tão bêbada enquanto estávamos fazendo Confissões de uma Mente Perigosa (2002) que fiquei com Waldo. Ele é o melhor amigo de George, e eles trabalham juntos e então sim, no dia seguinte no trabalho eu fiquei tipo, Uh, legal.

George então relembrou que a situação aconteceu após o divórcio da atriz, que estava enfrentando um momento emocional bem difícil:

- Estávamos em Montreal, estávamos todos presos lá juntos e você tinha acabado de se divorciar, lembre-se, e você tinha acabado de chegar lá e foi um momento emocional para você. E então realmente parecia uma obrigação nós termos certeza de que você ficaria bem, e isso foi divertido.