Conheça o Hotel Antumalal, em Pucón, no Chile

A charmosa cidade de Pucón, no Chile, é lar do luxuoso Hotel Antumalal. Inaugurado em outubro de 1950, o local já recebeu hóspedes como a rainha Elizabeth II, o astronauta Neil Armstrong, a atriz Emma Thompson e a escritora Isabel Allende.

O empreendimento, às margens do lago Villarrica, funciona durante o ano todo, mas é quando as temperaturas começam a subir, na primavera, que ganha um brilho ainda mais especial. Os jardins, distribuídos em cinco hectares, ficam exuberantes, com flores de diferentes cores e tipos, e os hóspedes podem fazer caminhadas contemplativas, apreciar as cascatas que formam piscinas naturais ou simplesmente sentar e relaxar em um dos mirantes.

O serviço aos clientes é excepcional e comandado pela terceira geração da família Pollak, que idealizou o complexo. A infraestrutura inclui atrações para crianças e ótima gastronomia – as refeições no restaurante Parque Antumalal são memoráveis, seja pelas vistas proporcionadas pelas imensas janelas, seja pelos pratos sofisticados e deliciosos, que combinam inovação e tradição.

O cardápio inclui delícias cmo filé com batatas-doces rústicas e molho de alhos assados, kebab de cordeiro com hortelã, tiradito de salmão com finas lâminas de abacate, rabanete e mamão papaya, atum selado em crosta de gergelim e gengibre com purê de favas e o sensacional “Do Mar à Cordilheira”, que leva frutos do mar diversos, queijo de cabra, linguiça defumada, pão típico chileno com vinagrete e espetinhos de lombo. Muitos dos ingredientes são sazonais, produzidos na própria horta orgânica do hotel.

A arquitetura, de estilo Bauhaus e inspirada nas obras de Frank Lloyd Wright, é outro ponto alto. Mesmo tendo sido concebido nos anos 1940, o projeto do chileno Jorge Elton segue cativando por seu arrojo e pela harmonia de cada canto com o entorno natural.

Spa

Em 2010, o hotel inaugurou o Spa Antumaco, com a mesma arquitetura e com materiais como madeira, rocha e cimento, em perfeita integração com a natureza. Atualmente, o espaço, que conta com uma piscina aquecida que tem parte coberta e parte ao ar livre, funciona das 11h às 19h. As opções de tratamentos variam desde massagens relaxantes e reflexologia até Reiki e drenagem linfática.

Atividades

Como Pucón é um dos principais destinos turísticos do Chile, há muitas atividades para todas as idades e níveis de aptidão física. O próprio Antumalal oferece algumas delas, sempre com o acompanhamento de guias bilíngues.

Quem pretende aproveitar ao máximo a infraestrutura do hotel pode fazer somente passeios de meio dia. Destaque para caminhada pelas crateras de vulcões, voo cênico sobre o vulcão Villarrica e observação de aves e rafting no rio Trancura. Outra opção é fazer tours de dia inteiro, como ascensões aos vulcões Villarrica e Quetrupillán ou trekking no Parque Nacional Huerquehue.

Hospedagem

O Hotel Antumalal fica a somente 2 quilômetros do centro de Pucón e conta com 15 apartamentos em seu edifício principal, que acomodam de duas a quatro pessoas. Além disso, é possível se hospedar em meio à natureza, em quatro chalés que acomodam de quatro a seis pessoas, ou na Casa Lago Antumalal, com varanda, cozinha e sala de jantar ao ar livre.

