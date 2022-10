Céu de brigadeiro

Do Diário do Grande ABC



21/10/2022 | 10:13



Ministro da Economia, Paulo Guedes revelou nesta quinta-feira (20) que o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) já procura caminhos para garantir o pagamento de R$ 600 mensais de Auxílio Brasil em 2023. A declaração do homem responsável pelo fluxo do caixa brasileiro é resposta firme e clara à oposição, especialmente a do PT, que, a menos de dez dias do segundo turno, marcado para o dia 30, tenta fazer terrorismo eleitoral com os mais necessitados, argumentando que não haverá recursos suficientes para manter o valor do benefício a partir do ano que vem.



Há sim, assegurou Guedes. Inclusive para, ao menos, repor a inflação acumulada no salário mínimo, na aposentadoria e na pensão. Guedes calcula que o governo deve injetar R$ 52 bilhões no próximo ano para garantir os compromissos sociais assumidos. Para fazer frente ao aumento dos gastos, o Brasil pretende começar a tributar lucros e dividendos de pessoas físicas – atualmente, o País é um dos poucos do mundo que não cobra esse tipo de imposto. Segundo o ministro da Economia, PEC (Proposta de Emenda à Constituição) já está, segundo termo que usou, “combinada politicamente” com deputados e senadores.



É preciso lembrar que Bolsonaro demonstrou força no primeiro turno, quando conseguiu eleger número substancial de aliados ao Congresso, o que facilitará a governabilidade em eventual segundo mandato. A aprovação da PEC deve resultar em receita extra de R$ 69 milhões nos cofres federais. Descontada a parte dos benefícios, ainda sobraria dinheiro para atender a outras reivindicações da sociedade, como o aumento lineardo saláriodo funcionalismo público, em 5,5%.



Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato desafiante,recusa-se a divulgar o nome de seu ministro da Economia, sabe-se lá por qualrazão,Bolsonaro e sua equipe trabalham duro para afastar qualquer sombra de dúvidas sobre a sustentabilidade do desenvolvimento do Brasil a longo prazo. Por enquanto, o céu é de brigadeiro e não há absolutamente nenhuma razão para se temer o futuro que já desponta no horizonte.