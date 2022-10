Matthew Perry, o Chandler de Friends, entrega que foi responsável por terminar quase todos os namoros por medo de golpes

21/10/2022 | 10:11



So no one told you life was gonna be this way? Parece que não era apenas Chandler Bing que sabotava os relacionamentos antes de se casar com Monica Geller, em Friends. Na vida real, Matthew Perry, o intérprete do personagem, também tinha problemas com confiança. Em entrevista à People, o ator revelou que foi responsável por terminar quase todos os seus namoros por medo de levar golpe.

Isso é o que eu manifesto, algo que está errado com elas. E então eu termino com elas. Mas não pode haver algo de errado com todas. Eu sou o denominador comum. Saí primeiro porque pensei que elas iam me aniquilar, refletiu.

Contudo, Perry afirma que, de fato, já aconteceu de ser enganado por antigas namoradas que estavam apenas interessadas no dinheiro que o astro acumulou durante o período que a famosa sitcom estava no ar.

Fui queimado algumas vezes por mulheres que queriam meu dinheiro, não se importando muito comigo. [Quero uma parceira com] um senso de humor, bonita por dentro e por fora, carinhosa [...] Eu não sou comandado pelo medo que eu tinha antes, então tudo está meio diferente. Estou me sentindo mais confiante e não tenho mais medo do amor, então a próxima garota com quem sair é melhor tomar cuidado, disparou.

Vale lembrar que Matthew já namorou as atrizes Julia Roberts, Yasmine Bleeth e Lizzy Caplan. Além disso, noivou com a editora de livro Molly Hurtwitz, mas terminou em 2021