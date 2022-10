James Corden quebra silêncio após ser banido de restaurante: Eu não fiz nada de errado

21/10/2022 | 10:11



Botou a boca no trombone! James Corden parece não ter gostado nem um pouquinho de ver seu nome envolvido na polêmica com o dono do restaurante Balthazar, localizado em Nova York, nos Estados Unidos. Após supostamente ter pedido desculpas ao chef de cozinha Keith McNally, o comediante quebrou o silêncio durante entrevista ao The New York Times enquanto promovia a nova série da Amazon Prime, Mammals.

- Eu não fiz nada errado em nível algum. Então porque eu deveria cancelar isso [entrevista]? Eu estava lá, eu entendo.

O entrevistador seguiu com as perguntas, que foram realizadas em outro restaurante na cidade que nunca dorme, e, durante a conversa, uma cliente enviou de volta os seus ovos para a cozinha, por não estar satisfeita, a atitude chamou a atenção de Corden que questionou:

- Você consegue imaginar agora, se nós a expuséssemos no Twitter? Isso seria justo? Esse é o meu ponto, é insano.

Vale lembrar que pouco depois de ter compartilhado o desabafo nas redes sociais, Keith também informou que o humorista ligou para pedir desculpas por suas ações.

James Corden acabou de me ligar e se desculpou profusamente. Tendo me ferrado mais do que a maioria das pessoas, acredito fortemente em segundas chances.