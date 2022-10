Conheça os melhores carros populares para dirigir

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



21/10/2022 | 09:55



Carros populares são aqueles que alcançam um grande volume de vendas e possuem um ótimo custo-benefício para o consumidor, seja pelos valores mais acessíveis, seja pela busca de um veículo com mais autonomia, para quem roda bastante e precisa economizar na gasolina. Bruno Poljokan, CRO e especialista da Kovi, separou algumas dicas sobre os melhores carros populares do mercado, listando desempenho, vantagens e detalhes importantes de cada modelo, para você escolher qual automóvel combina mais com você.

Hyundai HB20

Considerado o segundo veículo mais vendido do mercado atual e um dos mais desejados pelo público, esse modelo da montadora Hyundai é a melhor escolha para quem procura por design futurista, conforto e boa performance em um carro popular.

A versão de 2016 é a mais aclamada dentre os consumidores, pois tem como destaque sua economia. Isso porque é capaz de fazer 11,6 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada. Além disso, o HB20 apresenta direção hidráulica, ar-condicionado, airbags, câmbio manual e motor 1.0 (80 cv) ou 1.6 (122 cv).

Chevrolet Onix

Junto com o HB20, é um dos modelos mais vendidos do País. Seus diferenciais estão nas peças e pelos fato de ter manutenções acessíveis, sendo mais baratas se comparado às demais montadoras.

O modelo LTZ, por exemplo, é um dos mais procurados pelos consumidores. Atualmente, é possível encontrar o veículo completo por um preço bem acessível. Sua versão de 2016, por exemplo, conta com painel multimídia, ar-condicionado, travas elétricas, vidros elétricos – traseiros e dianteiros – e outros itens de série.

Renault Sandero

Destaque-se quando o assunto é custo-benefício. O Renault Sandero apresenta conforto, economia, segurança e maior espaço interno, sendo uma alternativa para quem prioriza o espaçamento do carro. Avaliando a versão de 2016, o porta-malas é espaçoso, oferece capacidade de 320 litros. Não estraga com facilidade e é considerado um dos mais resistentes produzido pela marca.

Renault Kwid

O Kwid é o carro mais barato entre os carros populares e é também conhecido por seu custo-benefício aliado ao conforto, segurança e visual moderno. Esse veículo se destaca pelo consumo baixo de combustível, graças ao motor 1.0. Segundo informações do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), os índices do modelo 2020 são de 14,9 km/l na cidade e 15,6 km/l na estrada com gasolina, e 10,3 km/l na cidade e 10,8 km/l na estrada com etanol.

Por dentro, os bancos combinam couro e tecido e o porta-luvas é espaçoso – características que têm ganhado destaque dentre os melhores carros populares. O Kwid ainda conta com sistema multimídia, regulagem de altura do volante e do banco do motorista, além quatro airbags, garantindo mais segurança para todos no veículo.