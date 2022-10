Jada Pinkett Smith revela que Will Smith faz viagens com a ex-esposa

21/10/2022 | 09:11



Todo mundo sabe que Jada Pinkett Smith tem uma ótima relação com seu marido, Will Smith, e os dois já até superaram algumas crises anteriormente no casamento. Mas nada do que com muita força de vontade dos dois, as coisas não fossem colocadas no lugar.

Recentemente, a artista convidou para seu programa a ex-esposa de Will, Sheree Zampino, para as duas conversarem sobre o amplo tema do perdão tóxico e a atual do ator, revelou que ele e Zampino fazem viagens juntos sem a presença dela.

No bate-papo, ficou bem claro que Jada Pinkett não se importa com os encontros do marido com sua ex e que ela sabe de todos os detalhes dos passeios, e que não vê problema algum em relação a isso. E claro, ela quis deixar tudo bem explicadinho durante a entrevista para que não tenha nenhuma má interpretação, até porque a família ainda está lidando com uma crise na trajetória de Will Smith após o tapa na cara que ele deu em Chris Rock durante o Oscar.

- Eles não viajam juntos de uma forma romântica, mas se ele estiver fazendo um tour de trabalho, e sua mãe e sua irmã forem, Sheree vai também. É divertido para mim ver que eles ainda gostam de passar um tempo juntos. Mas leva um tempo para se acostumar com isso. Nós não estamos tendo problemas. Vamos apenas deixar isso bem claro, porque você sabe que esse será o próximo boato.

As duas ainda lembraram que o relacionamento era bem confuso lá no começo, já que a atriz de Matrix começou a sair com Willi logo após o pedido de divórcio de Sherre e ambas tinham uma personalidade extremamente forte. Mas que hoje eles foram uma família muito unida.

- Criamos uma irmandade muito legal, mas não foi sempre fácil tentar ter uma família mesclada e não ter um plano pronto para isso. Tivemos que descobrir isso ao longo do caminho. Para mim, era realmente sobre maturidade [e] não entender a dinâmica conjugal.