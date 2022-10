Gisele Bündchen estaria se sentindo mal amada e negligenciada por Tom Brady.

21/10/2022 | 09:11



Como você vem acompanhando, o casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady está indo de mal à pior. Além de estarem enfrentando uma baita crise no relacionamento, os rumores de que o casal irá se divorciar só aumentam.

A notícia mais recente, que fomenta a ideia, foi dada pelo jornal britânico The Sun, onde a coach de relacionamentos, Jo Hemmings, comenta o possível motivo pelo qual a super modelo estaria pedindo o divórcio.

No bate papo, a profissional no amor afirma que a brasileira possivelmente estaria se sentindo negligenciada e mal amada pelo atual marido desde que ele voltou atrás com a decisão de se aposentar do Tampa Bay Buccaneers.

A inconsistência pode ser confusa e perturbadora para um relacionamento e pode ser que o Tom não tenha certeza de como ele se sente e o que ele quer da vida, o que fará com que a Gisele se sinta negligenciada e mal amada, comenta Jo.

Vixe!