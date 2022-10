Que fase! Príncipe Harry e Meghan Markle são considerados pobretões em Hollywood: Série D

21/10/2022 | 09:11



Riquinho da mamãe? Parece que não. Se Príncipe Harry e Meghan Markle eram considerados da realeza no Reino Unido, na Califórnia, eles não chegam nem perto do topo da alta sociedade. Babado, né? De acordo com Tina Brown, ex-editora da revista Vanity Fair, os pombinhos são pobretões para os padrões de Hollywood, chegando a classificá-los como Série D.

Pensa que acabou? Nananinanão. A residência onde o Duque e a Duquesa de Sussex moram em Montecito com os filhos foi até chamada de casa de campo humilde em comparação com as outras celebridades que moram na região.

Ainda segundo Brown, quando Harry e Meghan renunciaram os deveres reais, eles não saíram da Inglaterra com a conta bancária tão recheada quanto todos imaginavam. Além disso, o patrimônio líquido de 20 milhões de libras, cerca de 117 milhões de reais, não é nada comparado com as estrelas hollywoodianas que residem perto do casal. A fortuna de Oprah Winfrey, que é vizinha dos dois, por exemplo, é avaliada em quase 13 bilhões de reais.

Agora, será que Meghan ficou sabendo que é chamada de pobretona? Pois, segundo relatos da autora, a ex-atriz está em busca de uma nova mansão para a família. Inclusive, já está de olho em uma propriedade em Hope Ranch, comunidade de luxo.

Não é muito agradável ser uma celebridade de primeira linha que, para eles, não tem dinheiro suficiente. É um jogo totalmente diferente estar com essas pessoas super ricas. Em Montecito, onde eles moram, sua mansão é uma cabana humilde em comparação com o que essas outras pessoas têm, disse Brown.

Já Príncipe Harry anunciou que está fazendo terapia. De acordo com o Page Six, ele abordou a importância de cuidar da saúde mental durante a participação em um evento.

No momento em que comecei a fazer terapia, meus olhos abriram. Eu estava passando pela vida pensando que havia apenas uma maneira de viver. E a terapia estourou essa bolha. Então, quando encontrei meu caminho para o coaching, a próxima bolha estourou e, de repente, percebi que agora tenho perspectiva e uma grande compre