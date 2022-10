Juliana Paes vai apresentar programa na TV Globo

21/10/2022 | 09:10



Nova fase? Ao que parece, Juliana Paes irá mostrar que tem muito talento em outra área além da atuação. De acordo com o jornal Extra, em mais de 21 anos na TV Globo, a artista é cotada para apresentar uma atração própria.

Ainda segundo o veículo, os detalhes do projeto são sigilosos, mas uma equipe já foi contratada para tirar a ideia do papel pois acredita-se no poder de influência de Paes com a publicidade e o público feminino.

Vale lembrar que Juliana decidiu não renovar o contrato com a Globo em março deste ano.

- Muita gente não entendeu o meu movimento, mas eu tive, sim, a possibilidade de uma renovação e tal. Só que eu estava muito cansada e chega um momento que você ganha presentes e o presente que eu ganhei depois desses anos de trabalho é o poder de escolha, disse na época, no podcast Poddelas.