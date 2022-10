Clippers derrubam Lakers em 1º clássico da temporada da NBA; Bucks vencem

21/10/2022 | 08:50



No primeiro clássico da nova temporada da NBA, o Los Angeles Clippers derrubou o Los Angeles Lakers, do astro LeBron James, por 103 a 97, na madrugada desta sexta-feira. O duelo, com mando dos Lakers, marcou o retorno de Kawhi Leonard, baixa dos Clippers ao longo de toda a temporada passada. Em outro jogo da noite, o Milwaukee Bucks bateu o Philadelphia 76ers por 90 a 88.

Após mais de um ano, os Clippers puderam contar com Kawhi Leonard, que sofreu uma ruptura de ligamento no joelho direito em junho de 2021 e não pisou em quadra na temporada passada. Nesta madrugada, começou no banco de reservas e jogou por 21 minutos. Foi o suficiente para anotar 14 pontos, sete rebotes e duas assistências.

Coadjuvante, ele viu os Clippers dominarem com seu jogo coletivo. Outros cinco jogadores da equipe chegaram aos dois dígitos em pontuação. Paul George e Ivica Zubac foram os maiores destaques, com um "double-double" cada. George registrou 15 pontos e 10 rebotes, enquanto Zubac marcou 14 pontos e obteve 17 rebotes. John Wall e Marcus Morris contribuíram com 15 e 14 pontos, respectivamente.

Pelos Lakers, o trio formado por LeBron, Lonnie Walker IV e Anthony Davis comandou o time. O astro obteve um "double-double" de 20 pontos e 10 rebotes. Walker foi o cestinha da partida, com 26 pontos. E Davis anotou 25 pontos e oito rebotes.

A partida marcou a estreia dos Clippers na temporada, enquanto os Lakers jogaram pela segunda vez. Na estreia, também foram derrotados, pelo Golden State Warriors.

No outro jogo da noite, o Milwaukee Bucks estreou com vitória apertada sobre o Philadelphia 76ers por 90 a 88, em duelo decidido nos segundos finais, na Filadélfia. Em noite inspirada, James Harden foi o cestinha do confronto, com 31 pontos (além de anotar nove assistências e oito rebotes), mas não conseguiu evitar nova derrota dos Sixers, que já haviam sido batidos na estreia.

O esforço de Harden, em conjunto com as atuações medianas de Joel Embiid e Tyrese Maxey (ambos com 15 pontos), não foram suficientes para parar o já embalado Giannis Antetokounmpo, novamente candidato a MVP da temporada. O grego esteve perto de abrir sua temporada com um "triple-double". Foram 21 pontos, 13 rebotes e oito assistências. O astro dos Bucks contou ainda com o apoio de Brook Lopez e Grayson Allen, com 17 e 12 pontos, respectivamente.

