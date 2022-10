Câmara de São Caetano estima gastar até R$ 404 mil com Natal

Artur Rodrigues

Do Diário do Grande ABC



21/10/2022 | 08:33



A Câmara de São Caetano pretende fazer uma licitação no próximo dia 1º para a contratação de empresa que ficará responsável pela decoração natalina do prédio do Legislativo. O edital assinado pelo presidente da casa, Tite Campanella (Cidadania), prevê um contrato de até R$ 404.600.

O edital estabele a instalação de iluminação ornamental, com as árvores localizadas em frente à Câmara envolvidas com cordões de LED, além de quatro árvores de porte médio e uma grande espalhadas pelo terreno do prédio, iluminação nas paredes externas do plenário, globos interativos e uma máquina de simulação de neve.

A instalação da decoração está prevista para 27 de novembro, com duração até 6 de janeiro. O contrato, porém, seria válido de 7 de novembro a 17 de janeiro.

O advogado Renato Alisson de Souza, coordenador do Observatório Social de São Caetano, informou ao Diário que entrará, através do Observatório, com uma representação no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) por entender que há supostas irregularidades no valor proposto pela Câmara.

"Não há nada que justifique este alto valor. No ano passado, o valor estipulado já foi acima do mercado e agora estamos analisando para indicar ao Ministério Público o quão acima é o deste ano", declarou o advogado.

O valor proposto é quase três vezes maior que o de 2021, que rendeu um gasto de R$ 172.750 aos cofres públicos para contratar a MGM Serviços e Soluções EireliME. Na ocasião, o Legislativo, presidido interinamente por Pio Melo (PSDB), utilizou a modalidade conhecida como carta-convite, quando não há necessidade de aplicar processo licitatório. Consequentemente, não houve preço estipulado pelo Legislativo para efetivar a contratação.

O Diário questionou a Câmara sobre o valor proposto no edital deste ano, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.

OUTRA POLÊMICA

Também em 2021, houve outra polêmica envolvendo a decoração de Natal do município. O Diário informou, à época, que a Prefeitura, comandada interinamente por Tite Campanella, contratou a empresa SSD Comércio e Serviços para decorar a Praça dos Imigrantes, na Rua Benito Campoi. A firma, que orçou a montagem em R$ 159 mil, pertencia a Aline Spinello Guzman, prima da vereadora da base aliada do chefe do Executivo, Thay Spinello (Novo). O método de contratação utilizado também foi o de carta-convite, com outras três empresas participando do certame.

Após a denúncia feita pelo Diário, o interino Tite abortou a contratação da SSD e elaborou um novo edital de chamamento para a montagem da árvore de Natal gigante no município.