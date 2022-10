Tiago Ramos e Shayan são expulsos de A Fazenda 14 após agressões

21/10/2022 | 08:10



Dessa vez, o fogo no feno saiu do controle e acabou em expulsão! Logo após a eliminação de Thomaz na quinta roça de A Fazenda 14, que aconteceu na última quinta-feira, dia 20, o clima entre os peões esquentou - e não foi pouco. Quando voltou para a sede, Shayan provocou o Grupo A, chamando os participantes de otários e pedaços de m***a. Indignado, Tiago Ramos foi para cima do iraniano e os dois trocaram cuspes no rosto. Eca!

Contudo, as trocas de farpas se intensificaram e a briga virou física, chegando até a rolar cotoveladas e empurrões. Sendo assim, não deu outra, a produção do reality tomou a decisão de expulsar Shayan e Tiago da competição, enviando um comunicado lido pelo fazendeiro da semana, Lucas.

Os ninjas, seguranças da produção, tiveram até que entrar na casa para manter os participantes calmos e controlados.

A produção analisou as imagens e decidiu retirar do programa os participantes Shayan e Tiago. Ambos colocaram em risco a integridade um do outro e também dos outros peões. Vocês devem preparar a mala do Tiago, dizia o aviso.

Pega de surpresa, Deborah Albuquerque não gostou nadinha da decisão e quebrou um item da casa. Já Deolane Bezerra sugeriu que Tiago recorresse na Justiça.

Ele pode questionar, e muito. E eu peço para todo o meu setor jurídico dar apoio para ele. Muito injusto isso aí, disparou a advogada.

Thomaz irá expor Deolane na internet?

Se tem treta na casa, tem treta fora dela também. Thomaz, o eliminado da semana, avisou que pretende não deixar barato para Deolane Bezerra.

- Ela vai ficar tão queimada. Eu vou falar toda a verdade, ela já deve está muito queimada e ela vai ficar muito mais. Eu vou falar tudo!

Eita, o que será?