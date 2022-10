Tribunal flagra irregularidades em UPA e UBSs de São Bernardo

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



21/10/2022 | 08:08



Cachorro na sala de espera, buraco no teto, remédio vencido, aparelho de raio-x quebrado e banheiro interditado com uma lixeira travando a porta. As situações irregulares foram encontradas em unidades de saúde de São Bernardo durante blitz do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), ontem (20). Agentes do tribunal visitaram de surpresa 14 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) ou Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Uma foto divulgada pelo TCE mostra uma caixa de cefalexina monoidratada vencida no mês passado. O remédio serve para tratar infecções como sinusite ou otite, por exemplo. O caso ocorreu na UBS Jordanópolis. Em outra foto, há um buraco no teto da UBS Caminho do Mar.

A fiscalização do TCE ocorreu também em Diadema (10 unidades visitadas), São Caetano (5), Mauá (4), Ribeirão Pires e Santo André (1 cada). Em Mauá, o TCE divulgou a foto de uma parede com infiltração no ambulatório cirúrgico do Hospital Radamés Nardini. Fotos de unidades de saúde das outras cidades da região não foram divulgadas até as 20h de ontem. Em todo Estado, 273 unidades de saúde foram vistoriadas de surpresa pelos agentes do TCE em 120 cidades paulistas. Agora, o tribunal levantará as informações para apresentar um relatório com situação geral e "possíveis irregularidades ou problemas detectados".

A Prefeitura de São Bernardo disse, por nota, "que os apontamentos estruturais do TCE já estão em processo de manutenção, sem prejuízo aos pacientes".

O Poder Executivo afirmou também que animais não são permitidos nas unidades. No caso flagrado ontem, o cachorro era de um paciente que foi orientado a retirar o animal do local. "Quanto ao medicamento da UBS Jordanópolis, houve falta de observação por parte da colaboradora responsável". A funcionária foi advertida e orientada, disse a prefeitura.

A FUABC (Fundação do ABC), responsável pela gestão do Hospital Nardini, em Mauá, disse, por meio de assessoria de imprensa, que "a situação já era de conhecimento da diretoria e os reparos necessários estão em programação para serem realizados".