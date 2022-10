São Paulo derrota o Coritiba e mantém sonho de obter vaga na Libertadores

20/10/2022 | 22:07



O São Paulo nem precisou fazer uma grande partida, nesta quinta-feira, para vencer o frágil Coritiba por 3 a 1, no Morumbi, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e manter acesas as chances de chegar à Copa Libertadores do ano que vem. Alcançou os 44 pontos, em 10º lugar no Campeonato Brasileiro está na briga. O time paranaense, com apenas 34, é o 15º e continua ameaçado de rebaixamento.

O São Paulo fez 1 a 0 logo no seu primeiro ataque, com 2 minutos de partida. O time roubou a bola na defesa, avançou rapidamente e, na entrada da área, Rodrigo Nestor bateu torto para o gol, mas a bola desviou em Calleri e entrou.

O gol deu tranquilidade ao São Paulo e aumentou o nervosismo do Coritiba. Limitado tecnicamente e sob ameaça de rebaixamento, o time paranaense, em desvantagem no placar, ficou ainda mais ansioso, o que fez os erros aumentarem.

Os paulistas, incentivados pela torcida o tempo todo, não faziam uma partida de encher os olhos. Mas não corriam risco e podiam ditar o ritmo. Mesmo quando o São Paulo errava, o Coritiba não conseguia aproveitar.

O jogo ficava muito entre as intermediárias, estava chato. Melhorou um pouco quando, após erro na saída de bola do Coritiba, Calleri foi lançado, penetrou livre e chutou forte, mas Gabriel fez ótima defesa. Em seguida. Pablo Maia arriscou de fora da área e a bola "triscou" a trave antes de sair. Gabriel voltaria a fazer boa defesa em voleio de Luciano.

Depois, o marasmo voltou e o São Paulo só levantou a torcida em um chute de Reinaldo, que depois de limpar a jogada dentro da área e ficar de frente para o gol, isolou a bola, chutando por cima. Luciano até marcou, após mais uma trapalhada da defesa paranaense, mas estava impedido.

O poder ofensivo do Coritiba na etapa ficou resumido a dois chutes de fora da área de Boschilia. Um para fora e outro para fácil defesa de Felipe Alves.

Guto Ferreira fez três alterações para a etapa final. Logo no início, Felipe Alves fez difícil defesa em cabeçada de Adrían Martínez, mas Warley desperdiçou o rebote. O Coritiba até fez uma pressão até os 10 minutos, mas depois arrefeceu.

Luciano marcou novamente impedido, o gol foi anulado, Léo obrigou Gabriel a fazer grande defesa. O São Paulo já retomava o comando da partida. E não demorou a fazer o segundo, novamente com Calleri. Ele concluiu de cabeça cruzamento de Patrick, que fez grande jogada no lance.

Gabriel evitou o terceiro ao defender nos pés de Rodrigo Nestor. Mas não conseguiu parar Luciano, que finalmente fez um gol válido. Wellington cruzou rasteiro da esquerda e o atacante só teve o trabalho de dominar e mandar para as redes.

Cadorini diminuiu aos 38, após cobrança de falta, logo em seguida perdeu grande chance, mas a rigor a vitória são-paulina já estava garantida. Ainda deu tempo de Luciano recebeu um cartão amarelo bobo, o seu terceiro, o que o deixa fora da partida contra o Juventude.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Felipe Alves; Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo (Wellington); Pablo Maia (Luan), Rodrigo Nestor (Gallopo), João Moreira (Igor Gomes) e Patrick (André Anderson); Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.

CORITIBA - Gabriel; Natanael (Mateus Alexandre), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos (Porfírio); Trindade, Bruno Gomes, Boschilia (Régis) e Warley (Bernardo); Fabrício (Cadorini) e Adrían Martínez.

Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Calleri, aos 2 minutos do primeiro tempo. Calleri, aos 17, Luciano, aos 26, e Cadorini, aos 38 do segundo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Luizão, Guto Ferreira, Natanael, Chancellor, Porfírio, Bruno Gomes, Luciano e Adrían Martínez.

PÚLICO - 14.993 torcedores.

RENDA - R$ 589.522,00.

LOCAL - Morumbi.