Bolsonaro: Se tem alguém passando fome, é muito fácil se inscrever no Auxílio

20/10/2022 | 21:43



O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), reconheceu que há pessoas que passam fome no País, mas disse que não é o número que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu adversário no segundo turno, fala. Para o chefe do Executivo, "não justifica passar fome" porque a população pode requerer o Auxílio Brasil.

"Tem fome, mas o que o Lula fala, ele chuta números", disse em entrevista ao podcast Inteligência Ltda na noite desta quinta-feira, 20, classificando o ex-presidente como "mitomaníaco". Para Bolsonaro, a solução para a fome no País é a inscrição no Auxílio Brasil. "Se tem alguém passando fome no Brasil, é muito fácil se cadastrar e se inscrever no Auxílio Brasil", declarou.

"Tem gente que passa fome? Passa. Mas não justifica passar fome porque você pode requerer. E com R$ 20 por dia, eu sei que não é muita coisa, mas dá para você comprar dois quilos de frango no supermercado. Em média R$ 10 reais o quilo no supermercado", afirmou o presidente.

Em críticas ao Bolsa Família, programa de transferência de renda instituído no governo Lula e que foi substituído pelo Auxílio Brasil, Bolsonaro alegou que os governos petistas davam pouco dinheiro à população no programa social.