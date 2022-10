Bolsonaro bate recorde de Lula em audiência simultânea em podcast

20/10/2022 | 21:39



O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), bateu recorde de audiência simultânea em entrevista ao podcast Inteligência Ltda, que ocorre na noite desta quinta-feira, 20, no YouTube. A marca ocorre dias depois de seu adversário na corrida presidencial, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ter ultrapassado a marca de um milhão de telespectadores simultâneos em entrevista ao Flow Podcast e superado a de Bolsonaro deu ao canal.

Com cerca de 28 minutos de entrevista, o podcast já acumulava cerca de 1 milhão e 100 mil telespectadores simultâneos. A marca ocorre com uma ação da base aliada para alavancar a audiência em entrevistas do presidente para superar a marca recorde de Lula. O senador Flávio Bolsonaro (PL), o ministro Fábio Faria, a deputada Carla Zambelli (PL), o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL) e o deputado Marco Feliciano (PL) participaram desta articulação.

Nas redes sociais, sua base aliada comemorou o feito. O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente, ironizou a falta de divulgação da marca atingida na entrevista. "Acredito que os jornais / blogs de fofoca estão com problemas no sinal de internet. Diferente de alguns dias atrás, silêncio absoluto sobre Bolsonaro dando uma surra de audiência no mula", disse, em publicação no Twitter. "Nunca esquecendo que ultrapassando o número de visualizações simultâneas em um podcast de menor tamanho!." O canal da Inteligência Ltda soma 1,92 milhão de inscritos, enquanto o Flow tem 4,9 milhões.

Com cerca de 50 minutos de entrevista, Bolsonaro abordou sua infância e juventude, além de ter falado sobre sua ascensão à presidência da República. O presidente ainda fez críticas ao PT em relação à corrupção.