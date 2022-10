Empresário Olavo Monteiro de Carvalho morre aos 80 anos

20/10/2022 | 21:13



Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, que foi membro do conselho administrativo das empresas Klabin e Grupo Ultra, morreu nesta quinta-feira, 20, aos 80 anos. O executivo estava internado em um hospital no Rio de Janeiro por ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

Por quase vinte anos, entre 1978 e 1996, Monteiro de Carvalho presidiu o grupo Monteiro Aranha, que tem participações em empresas como Owens-Illinois, Klabin e Grupo Ultra. O executivo deixou o conselho do Grupo Ultra há cerca de dois anos.

Na década de 2000, Monteiro de Carvalho foi duas vezes eleito presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Desde 1997, o executivo atuava com trabalho social no Instituto Marquês de Salamanca, fundado por ele. A entidade se dedica à educação de crianças e jovens no Rio de Janeiro.