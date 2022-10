Santo André revitaliza espaço degradado e transforma em praça e área de lazer na Rua Gamboa

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



20/10/2022



Os moradores do Jardim Santo André contam agora com uma área de lazer localizada na Rua Gamboa. O espaço, que antes estava degradado, foi revitalizado e recebeu diversas melhorias de infraestrutura e instalações de novos equipamentos. No total, foram destinados R$ 703.992,82 para o custeio das obras, que tiveram duração de três meses.

O equipamento público abriga campinho de grama sintética, quadra de areia, playground, bancos e mesas, iluminação de led e paisagismo. O espaço foi inaugurado ontem, pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) e pela primeira-dama e deputada federal, Ana Carolina Serra (Cidadania).

“Assim como nas grandes obras, nossa gestão também entrega com a mesma disposição as consideradas pequenas obras, porque elas só são pequenas devido aos valores empenhados e a complexidade da construção, mas que a transformação social que elas fazem na qualidade de vida das pessoas é muito grande”, destacou Paulo Serra.

O prefeito ressaltou ainda a importância de investir nas áreas mais afastadas da região central, como é o caso do Jardim Santo André. “O padrão que os moradores daqui merecem é o mesmo padrão que todas as regiões da cidade. Enxergamos e entendemos o morador e moradora de Santo André como ser humano e todos são iguais para nós”, completou o gestor.

Morador há 32 anos do bairro, Gilson Agostinho Magalhães, 36 anos, acompanhou a inauguração e celebrou a conquista para comunidade, principalmente para as crianças que participam do seu projeto social que é voltado para o incentivo e prática de esportes.

“Era uma demanda antiga nossa, agora ao invés das crianças jogarem bola em cima da terra com um gol improvisado, elas terão a oportunidade de disputar a partida em uma grama sintética. A expectativa é que o projeto cresça e que mais crianças e adolescentes possam encontrar no esporte e no lazer o refúgio que precisam”, disse Magalhães.