Casa de férias ou hotel em Orlando? Veja a opinião de Caio Mudalen, do DDMO

“Fala, turma!”. Este é um dos muitos bordões de Caio Mudalen, responsável, ao lado de sua esposa Ana Claudia Mudalen, pelo perfil Dicas de Miami e Orlando (DDMO), com mais de 460 mil seguidores no Instagram. Divertido, debochado e, sobretudo, autêntico, Caio organiza viagens, oferece serviços e cria conteúdos diariamente que retratam as principais dúvidas de quem planeja uma viagem para a Flórida, como ficar em casa de férias ou hotel em Orlando.

Com visitas rotineiras aos parques temáticos da Disney World, da Universal Orlando e do SeaWorld Orlando, além de dicas de compras em lojas e supermercados como o Walmart, ao qual define como “o templo da família brasileira”, Caio também traz à tona detalhes de sua vida pessoal e de seus momentos em família, sobretudo com a sempre hilária Aninha.

Em meio a uma viagem em grupo para Orlando, com direito a “muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite” e “gastando o que não tem comprando o que não precisa”, o influenciador gentilmente encontrou um espaço na agenda para conceder uma entrevista para o Rota de Férias.

O bate-papo foi justamente a respeito das vantagens de alugar uma casa em Kissimmee e outras regiões vizinhas de Orlando em comparação a ficar em um hotel. Acompanhe:

DDMO – casa de férias ou hotel em Orlando?

Quais são as vantagens de alugar uma casa em Kissimmee, por exemplo, em relação a ficar em um hotel em Orlando?

A primeira vantagem envolve privacidade e exclusividade. Ao ficar em uma casa de férias, você se hospeda em um lugar em que apenas você e sua família ou amigos estão, independentemente do grupo. Isso é ótimo, pois mesmo ao viajar é bom manter alguns hábitos cotidianos, sem se preocupar com ninguém. Outro ponto que considero extremamente vantajoso é o ganho de tempo, porque na casa você o otimiza de um jeito muito melhor. Uma família de três pessoas, por exemplo, costuma ter apenas um banheiro à disposição para tomar banho na acomodação do hotel. Já nas residências de aluguel, há muito mais disponibilidade de cômodos, com diversos banheiros, tornando tudo mais ágil. Com horários mais flexíveis, você acaba fazendo tudo mais rapidamente, e vale destacar que tempo em Orlando é dinheiro.

Em que outros pontos há diferença entre alugar uma casa e se hospedar em um hotel na região de Orlando?

Ao alugar uma casa, acho sensacional a possibilidade de desfrutar um pouquinho do costume americano. Você pode ir ao mercado e comprar os itens do café da manhã, por exemplo, vivenciando o dia a dia local, o que acrescenta muito à experiência. Por mais que seja uma residência de férias, há pessoas morando nos arredores e é uma delícia observá-los, para absorver um pouco daquela cultura. O jeito que tratam os jardins, que lidam com as lixeiras, que passeiam com os pets. Acho isso uma baita de uma experiência enriquecedora.

Na comparação com hotéis, quais são as desvantagens de ficar em uma casa de férias em Kissimmee e nos arredores?

Quando você fica em uma casa, não tem o serviço prestado pelos hotéis. E muita gente gosta de sair do quarto desarrumado e voltar com a cama feita, as toalhas trocadas. Essa é uma vantagem de ficar nos hotéis, sem dúvida.

Para quem você indica o aluguel de casas na região?

Sempre indico o aluguel de casas para famílias ou grupos de amigos a partir de quatro pessoas. Acho que, a partir daí, o aproveitamento de uma casa é incrível. Hoje, há residências para os mais variados números de hóspedes, capazes de suportar até 25 pessoas. Passando de quatro pessoas, acho a experiência muito válida.

Quais áreas você recomenda para as pessoas procurarem casas de aluguel ao viajar para Orlando?

Três áreas me agradam na região: Davenport, Clermont e Kissimmee. Experimentei as duas primeiras nas últimas vezes em que estive por lá e encontrei casas sensacionais. Kissimmee, por sua vez, tem uma oferta fabulosa, para todos os gostos e bolsos. Desde 1990, alugo casas na região. Meu pai e meu avô são fãs de casas de férias em Kissimmee há muito tempo, desde a época que você tinha que passar em uma imobiliária para pegar a chave, já que ainda não existiam as trancas digitais (nota da redação: hoje, a entrada de praticamente todas as casas de férias se dá por meio de códigos enviados por e-mail antes do check in). Eu adoro ficar em casas quando viajo para Orlando. Para mim, é uma experiência inesquecível.

Gostaria de deixar alguma dica para quem vai alugar uma casa na região de Orlando?

A dica que sempre dou é: você que curte em um hotel, experimente ficar em uma casa em Kissimmee ou outras áreas ao viajar para Orlando. Abra a mente e experimente. Você não irá se arrepender.