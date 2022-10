John Kirby: Irã treina pilotos russos para operar drones iranianos 'kamikaze'

20/10/2022 | 18:32



Agentes do Irã estão treinando pilotos russos na Crimeia para usar drones de fabricação do Irã, afirmaram os Estados Unidos nesta quinta-feira, enquanto Moscou tenta manter seu controle sobre o território no sul da Ucrânia.

A declaração de John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, marca a primeira acusação oficial dos EUA de que o Irã está diretamente envolvido na guerra na Ucrânia.

Kirby disse que os EUA estão preocupados que a Rússia também esteja buscando obter mísseis terra-terra do Irã para uso na Ucrânia, o que pode fornecer um impulso significativo para o Kremlin, à medida que seu suprimento de mísseis começa a diminuir, avaliam ex-autoridades norte-americanas.

"Os iranianos colocaram treinadores e suporte técnico na Crimeia, mas são os russos que estão pilotando", disse Kirby.

Já o governo iraniano negou, repetidamente, que tenha fornecido armas à Rússia para uso na Ucrânia e insiste que não está envolvido no conflito. A Rússia negou que suas forças tenham usado drones fornecidos pelo Irã no país. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)