Diadema abre inscrições para concurso de guardas municipais

As vagas serão divididas para 50 homens e 50 mulheres. O anúncio foi feito por meio do Diário Oficial Eletrônico, no Edital nº 003/2022. Este é o 42º Concurso Público, no regime do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Diadema (Lei Complementar Municipal Nº 08/91) para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe. A contratação também vai obedecer o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Diadema (Lei Complementar Municipal Nº 298/2009, e suas posteriores alterações).Após a contratação dos 100 novos integrantes, a Guarda Civil Municipal de Diadema terá efetivo de quase 400 guardas e, com isso, deve aumentar a presença de guardas em escolas, centros de bairros, parques e outros lugares públicos, segundo informações da Prefeitura.De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, com o efetivo reforçado será possível dobrar o número de integrantes da Patrulha Lei Maria da Penha – GCM Diadema, criada no ano passado. Atualmente, o serviço é responsável pela proteção de quase 200 mulheres com direito à Medida Protetiva expedida pelo Poder Judiciário.“É muito importante reforçar a presença feminina na GCM. Pela primeira vez, a Prefeitura promove um concurso com igualdade de gênero com o mesmo número de vagas para homens e mulheres”, afirmou Benedito Mariano, secretário municipal de Segurança Cidadã.O canal de inscrições e a íntegra do Edital estão disponíveis no site Instituto Pensato ( clique aqu i).