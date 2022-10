Niemann processa Carlsen por acusações de trapaça no xadrez e pede R$522 milhões

20/10/2022 | 17:12



Hans Niemann, o enxadrista americano de 19 anos acusado de trapaça por Magnus Carlsen, entrou com um processo contra o grão-mestre norueguês, o site chess.com e o também enxadrista Hikaru Nakamura, na casa dos R$522 milhões, cerca de US$ 100 milhões, como resposta às denúncias feitas pelos envolvidos, que colocou o mundo do xadrez no centro de uma enorme polêmica nas últimas semanas.

O processo aberto no Tribunal Distrital do Leste do Missouri, nos Estados Unidos, alega que os envolvidos estão criando um "complô" contra Niemann, que tem sua carreira prejudicada pelas acusações. Os advogados do americano, Terrence Oved e Darren Oved, afirmam que "os réus destruíram a vida de Niemann apenas porque ele tem talento, dedicação e audácia para derrotar quem consideram 'O Rei do Xadrez' (Magnus Carlsen). Ainda afirmam que o processo irá "punir os envolvidos e expor a verdade do caso".

O processo ainda aponta uma relação financeira de Carlsen e do site chess.com, que segundo a acusação estão formando um conluio, já que a empresa comprou um aplicativo de xadrez do norueguês por R$433 milhões, cerca de USD 83 milhões, para monopolizar o mundo do xadrez online.

Dentre os envolvidos, o único a se pronunciar sobre o caso foi Hikaru Nakamura, que em uma live na Twitch, não se aprofundou no assunto e afirmou que não iria comentar publicamente o caso.

ENTENDA O CASO

A derrota de Magnus Carlsen para Niemann e sua posterior desistência do prestigiado torneio Sinquefield Cup, nos Estados Unidos, chamou atenção do mundo do xadrez. Após a derrota, o norueguês foi às redes sociais com uma mensagem enigmática. Na postagem, publicou um vídeo do técnico de futebol José Mourinho, da Roma, em que o português diz "eu prefiro não falar. Se eu falar, eu vou entrar em um grande problema e eu não quero isso". Alguns dias depois Carlsen voltou a tocar no assunto e foi contundente: afirmou que Niemann trapaceou na partida, criando assim uma enorme polêmica.

Pouco depois, ambos voltaram a se enfrentar, e Carlsen, mais uma vez, abandonou a partida, válida pela sexta rodada da Julius Baer Generations Cup, da etapa de Meltwater na Turnê dos Campeões. Após a partida, voltou a acusar o rival. Na esteira das acusações de Carlsen, a plataforma chess.com divulgou uma investigação apontando que Niemann "provavelmente trapaceou" em mais de 100 partidas na plataforma, inclusive em eventos com premiação em dinheiro. Contudo, o relatório de 72 páginas diz que não foi possível encontrar "evidências estatísticas concretas" que comprovem as trapaças.