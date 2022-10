Clima tenso entre os brothers! Príncipe William dificilmente vai perdoar Harry por expor Kate Middleton e os filhos

20/10/2022 | 17:11



Ao que parece, a relação entre William e Harry está indo de mal a pior! De acordo com Katie Nicholl, a correspondente da revista Vanity Fair, afirmou que o filho mais velho de Lady Diana dificilmente vai perdoar o irmão por ter exposto a vida pessoal de sua esposa, Kate Middlenton, após renunciar os deveres reais.

Ainda segundo a autora, William considera Harry egoísta por ter deixados todos os compromissos em suas costas.

Ele não pode perdoar Harry porque sua saída com Meghan trouxe Kate Middleton e sua jovem família para o cenário mundial mais cedo do que o esperado. Isso os colocou no centro do palco muito antes do que eles imaginariam que fosse acontecer, disse.

E continuou:

Ele não perdoa como ele escolheu fazer isso. William viu isso como uma grande falta de respeito para com a instituição e para com ele, sua família, e sua avó.