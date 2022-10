JAY B, do GOT7, anuncia show no Brasil em novembro e fãs vão à loucura

20/10/2022 | 17:10



Ahgases em festa! O cantor coreano de R&B JAY B anunciou que estará em terras brasileiras para uma apresentação única em novembro. O anúncio foi feito pela gravadora CDNZA RECORDS em suas redes sociais, dizendo que o integrante da banda GOT7 vai vir ao país com a turnê 2022 WORLD TOUR JAY B TAPE: PRESS PAUSE, passando por países da América Latina como México e Chile.

O show está marcado para dia 26 de novembro no Vibra São Paulo, localizada na Vila Almeida, em São Paulo. E apesar da data e o local terem sido divulgados, os ingressos ainda não estão à venda.

O artista está completando sua primeira turnê solo, e concretizou sua carreira dentro da cena R&B, chegando até mesmo a alcançar o Top 10 em paradas como o Billboard R&B Digital Song Sales Chart e Billboard R&B/Hip Hop Digital Song Sales Chart, com seu single Switch It Up. JAY B surpreende os fãs com sua versatilidade dentro do K-pop.

A notícia enlouqueceu os ahgases, fãs da banda GOT7, e os seguidores do próprio cantor em sua carreira solo, contando com dez mil likes e dez mil retweets em apenas três horas. Como os preços das entradas ainda não foram anunciados, os fãs demonstraram medo de não conseguirem pagar os boletos e o ingresso do show ao mesmo tempo.