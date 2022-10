Marisa Monte faz show da turnê ‘Portas’ neste sábado (22) em Santo André

A cantora Marisa Monte fará única apresentação com a turnê ‘Portas’ (2021), no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, neste sábado (22), a partir das 21h.Esta é a sétima turnê solo da cantora para a divulgação deste álbum mais recente, que percorreu diversos países ao redor do mundo como Estados Unidos, além de passagem pelos continentes Europeu e América Latina, em 2022.Compositora e produtora musical com mais de dez milhões de álbuns vendidos e vencedora de quatro prêmios no Grammy Latino, Marisa também é considerada diva pop, uma das maiores artistas do país.Para o show deste sábado, ela promete entregar repertório com novos e antigos sucessos da carreira como Déjà Vu, Calma, Você Não Liga e Beija Eu, entre outras. A turnê tem recebido elogios como "uma emocionante viagem musical". A apresentação em Santo André é realizada pela agência Maker, com estreia da artista no palco andreense.Os portões serão abertos às 21h, com previsão para que o show comece às 23h30. Com ingressos a partir de R$ 135, os locais para assistir estão divididos em três categorias. Os interessados podem comprar cadeira (Plateia VIP), pista (em pé) ou mezanino (em pé). Restam poucos ingressos, que podem ser adquiridos por meio do site Ticket360