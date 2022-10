Está chegando? Grávida, Virginia Fonseca mostra mala maternidade da segunda filha com Zé Felipe

20/10/2022 | 16:11



Prestes a dar à luz, Virginia Fonseca atiçou a ansiedade dos fãs ao mostrar a mala maternidade da segunda filha com Zé Felipe. Grávida de 38 semanas, a influenciadora digital usou as redes sociais nesta quinta-feira, dia 20, para compartilhar os detalhes das últimas preparações para receber Maria Flor.

Estamos por cá, escreveu nos Stories.

Na publicação, Virginia exibiu a cama do casal repleta de roupinhas e nécessaires com utensílios básicos para cuidar da futura bebê. Detalhe: todas as divisórias estavam bordadas com florzinhas e as iniciais da herdeira, MF.