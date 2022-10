Luciano Huck parabeniza Rodrigo Faro com fotos antigas da dupla

20/10/2022 | 16:10



Dia de festa! Rodrigo Faro completa 49 anos de idade nesta quinta-feira, dia 20 e apresentador da Hora do Faro recebeu diversas homenagens de sua família, amigos e companheiros de trabalho. Nos Stories, Luciano Huck surpreendeu seus seguidores ao compartilhar cliques antigos ao lado do amigo, junto com um texto desejando saúde ao ex-companheiro de trabalho.

Na foto, os dois estavam na beira de uma cachoeira usando sunga.

Parabéns, meu querido Rodrigo Faro. Saúde, saúde e mais saúde. Felicidades, sempre, escreveu.

Mais cedo, a esposa de Rodrigo também publicou uma dedicatória ao marido em suas redes sociais.

Já, já é aniversário do meu amor. Amo tanto, tanto. Te amo. Quantos aniversários já passamos juntos? São tantos. Vamos ficar velhinhos juntos, escreveu na legenda.

O casal se uniu em matrimônio há 19 anos, e tem três filhas juntas: Clara, Maria e Helena.