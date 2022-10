Apresentadora do Esporte Espetacular sofre assédio sexual

20/10/2022 | 16:10



Passou dos limites! Na última quarta-feira, dia 19, Bárbara Coelho usou as redes para contar sobre uma situação nada agradável. Isso porque a apresentadora do Esporte Espetacular sofreu assédio sexual na internet. Segundo ela, tudo aconteceu quando um de seus seguidores publicou um vídeo em seu feed do Twitter se masturbando enquanto assistia um vídeo dela.

Um cara postou um vídeo na sua conta do Twitter se masturbando com um vídeo meu. Eu mandei mensagem para ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?

Em seguida, ela pediu aos seguidores que a ajudassem - e para sua sorte, eles a escutaram. Por conta do apoio, Bárbara agradeceu os internutas:

Obrigada pelo o carinho de todo mundo Estou tomando as providências legais. Recebi relatos de muitas mulheres hoje. Só tem uma maneira da gente virar esse jogo: denunciando. Não foi a primeira vez que passei por isso, e sei que não vai ser a última. Apenas decidi não me calar mais.