Victoria Beckham instala televisão no banheiro para assistir com o marido enquanto tomam banho

20/10/2022 | 15:10



If you wanna be my lover... Se você achou que Victoria Beckham gostava de cantar no banho por conta de seu passado no grupo Spice Girls, achou errado. A estilista gosta mesmo é de ver televisão. Oi? Pois é. De acordo com o Daily Mail, o fotógrafo Darryn Lyons, amigo da família, entregou que ela até instalou um aparelho no chuveiro para curtir o momento com o maridão, David Beckham.

Ainda segundo Lyrons, durante uma conversa, Victoria admitiu que ela o ex-atleta já assistiram ao noticiário enquanto se banhavam.

Lembro-me de Victoria Beckham vindo até mim em um hotel muito famoso em Londres. Ela veio até mim e Bryan Morrison, que era o empresário de George Michael [na época], e disse: Eu estava assistindo você no Sky News no chuveiro com David em nossa nova tela de TV.

Casados desde 1999 e com quatro filhos, o casal reside em uma mansão no Holland Park, em Londres, avaliada em quase 184 milhões de reais.