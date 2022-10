São Bernardo. Uma travessa no Centro. O futuro bairro Planalto. Piraporinha urbanizada. Vai nascer Vila Cacilda...

Ademir Medici

Do Diári odo Grande ABC



20/10/2022 | 13:54



São imagens feitas e preservadas pela família Butrico, clicadas pelo avô de Antonio, João Antonio Butrico, e o tio, Osvaldo Butrico, ambos apresentados na série sobre o aniversário da cidade de São Bernardo, em agosto.

VILA CACILDA – Loteamento hoje integrante do bairro Jordanópolis.

CENTRO – Tio Osvaldo e seu automóvel na Travessa Marechal Deodoro.

PIRAPORINHA – O mesmo automóvel, agora estacionado no largo de Piraporinha.

PLANALTO – Antes da urbanização, a área por onde passaria a Avenida Álvaro Guimarães, local de caçadas.

Quando o caminho da futura avenida foi aberto, passou a ser utilizado para corridas de cavalos e charretes, numa geração anterior a do nosso colaborador, Antonio João Butrico, que estudou na Escola Estadual Francisco Prestes Maia, no atual nº 350 da Álvaro Guimarães.

A escola é apelidada de Cebolinha.

BANCO DE DADOS – Quando a escola “Cebolinha” completou 50 anos, em 2014, Memória publicou uma matéria comemorativa, com fotos reunidas por ex-alunos como Luiz Carlos Maia, Soninha Rodrigues e Augusto Alcântara.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito das fotos 2 – 3 – 4 e 5 – Divulgação: Antonio João Butrico

O PESQUISADOR E AS IMAGENS. Antonio João Butrico e a identificação da Travessa Marechal, área da futura Vila Cacilda (no horizonte), Largo de Piraporinha e o futuro Bairro Planalto: imagens buscadas em álbuns familiares

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 20 de outubro de 1972 – ano XV, edição 1976

MANCHETE – Inaugurada a Semana Argentina em São Bernardo.

Ato teve a presença do governador Laudo Natel, do embaixador da Argentina no Brasil, José Maria Alvares de Toledo e do prefeito Aldino Pinotti.

VIA ANCHIETA – Governo estadual construía quatro passarelas para pedestres entre os quilômetros 12 e 18.

FUTEBOL – Santo André empresta o centroavante Jonas ao Comercial de Ribeirão Preto.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 20 de outubro de 1992 – ano 34, edição 8209

MANCHETE – Novo imposto já divide o governo Itamar, o ITF (Imposto sobre Transações Financeiras).

HOJE

Dia Mundial do Combate à Osteoporose

Dia Mundial do Controlador de Tráfego Aéreo

Dia do Poeta

Dia do Arquivista

Dia Mundial da Estatística

Dia do Maquinista Ferroviário

SANTOS DO DIA

Maria Bertilla Boscardin

Artêmio de Antioquia

Iria de Tomar

Madalena de Nagasaki

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itápolis, Ribeira, Nova Guataporanga e Tarumã.

Pelo Brasil: Abadiânia, Fazenda Nova e Santa Helena de Goiás (GO), Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Teodoro Sampaio e Terra Nova (BA), Eliseu Martins (PI), Florânia (RN), Nova Ipixuna (PA) e Paracatu (MG).

O município de Domingos Martins completa, nesta quinta-feira, 129 anos de emancipação política, separando-se de Viana (cf. decreto estadual nº 29, de 20/10/1893. Na época, o município ainda se chamava Santa Isabel.

EM 20 DE OUTUBRO DE...

1952 - Criada a Biblioteca Municipal de Santo André, que seria instalada em 1954 e que hoje leva o nome da escritora Nair Lacerda.

1957 – Centro Acadêmico de São Caetano realiza o Baile dos Acadêmicos, sob o patrocínio da loja Irmãos Del Rey.