Casa Branca fala em 'cerca de 20 milhões' com vacina atualizada contra covid

20/10/2022 | 13:54



A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta quinta-feira que "cerca de 20 milhões" de pessoas já tomaram vacinas atualizadas contra a covid-19 nos Estados Unidos, que dão conta de cepas mais recentes do vírus. Em declarações a bordo do Air Force One, a porta-voz reforçou a intenção do governo de garantir que toda a população consiga esse reforço, reduzindo o risco de mais casos da doença.

Karine Jean-Pierre também destacou investimentos recentes em infraestrutura do governo, no dia em que o presidente Joe Biden fará discurso sobre o tema em Pittsburgh.

Questionada sobre a situação atual na guerra na Ucrânia, a porta-voz afirmou que a Rússia tenta exercer controle sobre uma população que "claramente está rejeitando" o regime de Vladimir Putin. Ela criticou a "brutalidade" dos russos no conflito e reafirmou o apoio do governo americano aos ucranianos.

A fraqueza recente do iene também foi tema da breve coletiva no avião. Perguntada sobre a desvalorização da moeda japonesa, Jean-Pierre afirmou que a força do dólar reflete uma economia em posição forte para conter a inflação e ainda proteger seu mercado de trabalho. Ela disse que os EUA mantêm contato com "atores chave" na frente econômica e financeira pelo mundo, mas sem dar detalhes nem comentar o caso específico do Japão.