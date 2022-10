Maicon avança na transição, mas deve continuar como desfalque no Santos

20/10/2022 | 13:37



Em transição física após uma lesão na coxa, o zagueiro Maicon está perto de retornar, mas deve continuar como desfalque do Santos no clássico com o Corinthians, marcado para as 19 horas de sábado, na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Brasileirão. Ele foi ao gramado do CT Rei Pelé durante treino desta quinta-feira apenas para um trabalho individual, ainda sem condições de participar das atividades em grupo.

Maicon se machucou no dia 27 de setembro, em partida contra o Athletico-PR, última vez em que o Santos conseguiu jogar com a dupla de zaga considerada ideal. Também titular da posição, o zagueiro Eduardo Bauermann se recuperou de uma entorse no tornozelo e participou do treino com o restante do elenco, mas não poderá jogar o duelo do final de semana porque está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Com isso, Luiz Felipe e Alex devem ser os zagueiros escolhidos pelo técnico Orlando Ribeiro para começar jogando.

O treino contou com a presença do meia Luan, recuperado de uma mialgia, mas ele não pode ser utilizado por determinação contratual estabelecida pelo Corinthians, clube pelo qual está emprestado ao Santos. Rwan Seco, desfalque contra o Red Bull Bragantino por causa de um desconforto, também treinou normalmente com o grupo.

Outra novidade foi a reintegração do goleiro Diógenes, que estava afastado desde o final de setembro por indisciplina. Já Marcos Leonardo, recuperando-se de um trauma na região lombar, continua como dúvida, uma vez que ainda não conseguiu treinar e passou mais um dia no departamento médico, assim como o goleiro John.

O Santos pode ir a campo com João Paulo; Madson (Nathan), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; ngelo, Lucas Braga e Lucas Barbosa (Marcos Leonardo ou Rwan Seco).