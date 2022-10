Luisa Sonza rebate hater após comentários sobre sua aparência

20/10/2022 | 13:11



Não gostou nadinha! Luisa Sonza viu um tweet comparando fotos suas, uma antiga e outra tirada durante o Prêmio Multishow, e claro que a loira não deixou passar batido e decidiu responder à altura.

Com os cabelos platinados e as sobrancelhas apagadas, Luisa chocou os fãs e parece que alguns internautas não gostaram nadinha dessa mudança. E a web não perdeu a oportunidade de expressar suas opiniões no Twitter.

Famosos e seu incrível talento em destruir a própria imagem, escreveu uma internauta.

Rolando a página de sua rede social, Luisa se deparou com a comparação e decidiu gastar seu tempo respondendo ao comentário. A cantora então separou suas próprias fotos e respondeu:

Amor, eu posso até estar destruída e acabada na sua opinião, mas pelo menos coloca foto posada e foto posada, não uma foto posada com uma foto da sua TV enquanto eu dou entrevista e ainda com o olho entreaberto.