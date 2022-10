Fátima Bernardes realiza jantar de encontro com o elenco de The Voice Brasil: Sentimos sua falta, Iza

20/10/2022 | 13:10



Fátima Bernardes surpreendeu os seguidores na noite da última quarta-feira, dia 19, ao compartilhar alguns cliques de um encontro com o elenco de The Voice Brasil. Mostrando que já criou vínculos de amizade com os novos colegas de trabalho, a apresentadora da atração os recebeu com um jantar em sua casa.

Nos registros publicados no Instagram, a jornalista aparece ao lado dos jurados Gaby Amarantos, Michel teló com Thais Fersoza e Lulu Santos - que estava acompanhado do marido Clebson Teixeira. Além deles, também estavam por lá Beatriz e Vinicius Bonemer, filhos de Fátima com William Bonner.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu que só faltava a presença de Iza:

Esticadinha depois das gravações do The Voice Brasil para botar a conversa em dia, relaxar e dar risada. Sentimos sua falta, Iza.

Gaby agradeceu nos comentários:

Que jantar delícia.

E Clebson também deixou uma mensagem:

Noite mais que especial! Muito obrigado, Fátima Bernardes!