Da Redação



20/10/2022 | 12:43



Câmara de São Bernardo está em clima de eleição

As articulações e conchavos políticos estão a todo vapor nos bastidores da Câmara de São Bernardo em torno da eleição à presidência do Legislativo para o biênio 2023-2024. As conversas estão ainda mais intensas depois da eleição do vice-prefeito Marcelo Lima (Solidariedade), que será deputado federal a partir do ano que vem e, muito provavelmente, vai pleitear a vaga de candidato a prefeito em 2024. Muitos apostam que o sucessor de Estevão Camolesi (PSDB) será um aliado de primeira hora de Marcelo. O prefeito Orlando Morando (PSDB) ainda nutre esperanças de emplacar um nome de sua estrita confiança ­ Camolesi, por exemplo, não deu um passo sem consultar o dono da principal sala do 18º andar do Paço Municipal enquanto esteve à frente do cargo.

Bastidores

Lauro e a urna

Ex-prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV) causou polêmica nas redes sociais nos últimos dias. Apesar de bradar aos quatro cantos da cidade que nunca perdeu uma eleição, Lauro levantou suspeitas sobre o uso da urna eletrônica. O verde defendeu que seja usado o equipamento e, ao mesmo tempo, um sistema manual, em papel, para validação do voto. "Seria para conferência", sustentou o ex-prefeito, que se elegeu vereador pela primeira vez em 2004, se reelegeu em 2008, virou prefeito em 2012 e se reelegeu em 2016. Todas as vezes pela urna eletrônica.

Pé na rua

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), tem retomado com força as atividades de rua, e ainda conciliando com articulações políticas a favor das candidaturas do ex-presidente Lula e do ex-prefeito Fernando Haddad. Para se ter ideia, somente ontem (19) ele vistoriou a futura Central de Videomonitoramento, participou de evento do conselho de estudantes da rede municipal, do lançamento do Plano do Idoso e liderou evento suprapartidário realizado no Clube Okinawa, no Centro.

Atividades presenciais

As reuniões das comissões permanentes e temporárias da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo voltam a ser realizadas presencialmente a partir de segunda-feira. A decisão da Mesa Diretora considerou que a vacinação reduziu a circulação do coronavírus e da ocorrência dos casos graves da doença.