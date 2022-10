Trompetista Quinzinho Oliveira apresenta mistura de estilos no Cine Theatro Carlos Gomes

Da Redação



20/10/2022 | 11:27



Acostumado a servir como palco para os mais diversos eventos, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes receberá nesta sexta-feira (21), a partir das 20h, um espetáculo multiestilos: o compositor, arranjador, produtor, professor e trompetista Quinzinho Oliveira traz a Santo André a apresentação ‘Eletro Jazz – De Miles a Alok’, que conta com elementos de fusion, R&B, funk e jazz tradicional misturados ao eletrônico e dançante.

O show desta sexta é baseado no álbum de mesmo nome, que oferece oito composições do próprio Quinzinho, sendo uma delas em parceria com o DJ B8 (com seus scratchs típicos do rap/hip hop) e outra com o baixista Gustavo Tenes (que é filho do trompetista). E além do repertório do artista, o espetáculo também conta com um medley com músicas de Miles Davis (“Tutu” e “Human Nature”) e do DJ Alok (“Alive- It Feels Like”) – também por isso a nomenclatura.

Para tornar a noite ainda mais especial, haverá gravação ao vivo do álbum. Antes de chegar a Santo André, Quinzinho já levou o espetáculo a Suzano, Tatuí, Ribeirão Pires e Louveira. Nesta quinta-feira (20), a apresentação será em Paraíso, no interior paulista.

Natural de Mariana, em Minas Gerais, Quinzinho mudou-se ainda criança para São Caetano do Sul, onde ingressou nos Patrulheiros Mirins da cidade. Por lá, aprendeu esporte e música, esta na qual acabou se desenvolvendo. Foi aluno do Conservatório Musical de São Caetano e da Fundação das Artes de São Caetano, onde formou-se em trompete erudito. Além dos seus projetos musicais (já gravou sete CDs solo e outros tantos tocando trompete), ainda é professor. Pela escola que fundou já passaram 2 mil alunos.

Os ingressos para a apresentação desta sexta-feira são gratuitos. No entanto, para controle e para garantir lugar, é necessário efetuar a confirmação do bilhete no site https://www.sympla.com.br/evento/quinzinho-oliveira-apresenta-eletrojazz-de-miles-a-alok/1724956.

Serviço:

Quinzinho de Oliveira: Eletro Jazz – De Miles a Alok

Data: 21/10/22 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 - Centro - Santo André

Entrada: Grátis (necessário garantir ingresso pelo Sympla)