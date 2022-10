Começa a venda de ingressos extras para shows do Coldplay no Brasil

20/10/2022 | 10:54



A venda de ingresso extra para os shows do Coldplay em São Paulo e Rio de Janeiro abre às 10h desta quinta-feira, 20, neste link. A banda irá se apresentar na capital paulista do dia 10 ao dia 18 de março de 2023, no Estádio do Morumbi.

No Rio, o grupo fará o show nos dias 25 e 26. Além disso, foi anunciado uma nova apresentação no Estádio Couto Pereira em Curitiba, Brasil, em 21 de março de 2023 e a venda também abre neste mesmo horário.

Quem não quiser pagar taxa nos ingressos pode adquiri-los nas bilheterias oficiais de cada cidade a partir das 11h desta quinta-feira. Segundo o site da Eventim, os Infinity Tickets permitem que os fãs acessem a Music of The Spheres World Tour por R$ 110. Eles estão restritos a um máximo de dois ingressos por comprador e devem ser comprados em pares, que ficarão um ao lado do outro.

Confira os preços e setores:

Estádio do Morumbi, SP:

- Pista Premium: Inteira R$ 980; Meia Entrada R$ 490

- Cadeira inferior: Inteira R$ 750 ; Meia Entrada R$ 375

- Pista: Inteira R$ 590 ; Meia Entrada R$ 295

- Cadeira superior: Inteira R$ 490,00 ; Meia Entrada R$ 245,00

Estádio Couto Pereira, Curitiba:

- Arquibancada: Inteira R$ 490; Meia Entrada R$ 245

- Pista: Inteira R$ 590; Meia Entrada R$ 295,00

- Cadeira superior social: Inteira R$ 690; Meia Entrada R$ 345

- Cadeira inferior social: Inteira R$ 780; Meia Entrada R$ 390

- Cadeira Pro Tork: Inteira R$ 880 ; Meia Entrada R$ 440

- Pista premium: Inteira R$ 980; Meia Entrada R$ 490

- Pista/Cadeira sul: Inteira R$ 520; Meia Entrada R$ 260

- Cadeira inferior leste e oeste: Inteira R$ 560; Meia Entrada R$ 280

- Cadeira superior leste e oeste: Inteira R$ 430; Meia Entrada R $215

A princípio, os shows aconteceriam neste mês. No entanto, devido a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin, as apresentações precisaram ser reagendadas e, em São Paulo, a Music Of The Spheres World Tour foi transferida do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi.

Estádio Nilton Santos Engenhão, Rio de Janeiro

- Pista premium: Inteira R$ 950; Meia Entrada R$ 475

- Pista/ Cadeira sul: Inteira R$ 520; Meia Entrada R$ 260

- Cadeira inferior leste e oeste: Inteira R$ 560; Meia Entrada R$ 280

- Cadeira superior leste e oeste: Inteira R$ 430; Meia Entrada R$ 215.