Empresas da região divulgam empregos por aplicativo

Beatriz Mirelle

Do Diário do Grande ABC



20/10/2022 | 10:17



Por conta da pandemia, as dinâmicas do mercado de trabalho se adaptaram com as novas tecnologias, seja na adoção do home office ou até na forma de geração de empregos. No Grande ABC, empresas começaram a disponibilizar novas oportunidades por sites de recrutamento.

Segundo a Worc, plataforma de empregabilidade focada em serviços de alimentação, cerca de 14 companhias da região divulgam vagas por meio desse aplicativo. Dentre as instituições, estão Vinil Burguer, Tambore, Mia Cucina, Restaurante Otaviano, Costelaria Berlin, Santo Bolinho, Mandú Esfihas & Burguers, Restaurante Nordestão, Sabor e Aroma, Restaurante e Enoteca Permont, Boteco Fabrini e Cofetown, em Santo André, por exemplo.

As oportunidades variam entre atendente, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, garçom, auxiliar de cozinha, bartender, gerente, primeiro cozinheiro, confeiteiro, barista, churrasqueiro, chapeiro e pizzaiolo.

O CEO da Worc, Alex Apter, estima que as festas de fim de ano aquecerão o setor de serviços, que é o maior destaque nas sete cidades. Segundo o executivo, a retomada econômica pode movimentar a área de alimentação e bebidas, criando no País 1 milhão de novas oportunidades.

"O setor do foodservice é um dos que cresceu de maneira sustentável nas últimas décadas, mesmo durante crises. Em 2022, observamos um aumento de mais de 1.000% no volume de vagas dentro da plataforma da Worc e impactamos mais de 300.000 famílias", destaca.

Em agosto, quando a região teve saldo (número entre admissões e demissões) positivo de 5.012 cargos, as empresas de serviço foram responsáveis por 2.674 vagas, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).