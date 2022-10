Gracyanne Barbosa surpreende ao fazer alongamento sensual com Belo

20/10/2022 | 10:11



Musa fitness, Gracyanne Barbosa decidiu fazer alguns alongamentos como parte de sua rotina de exercícios. No entanto, para obter mais resultados, ela pediu a ajuda de Belo para ajudá-la a esticar os músculos de uma maneira para lá de sensual - e ainda exibiu o vídeo nas redes sociais!

No registro compartilhado no Instagram, a famosa ostentou toda a sua flexibilidade ao surgir com o marido usando o peso do corpo para alongar suas pernas. Após alguns segundos, ela não resistiu e trocou de posição, ficando por cima do amado e roubando alguns beijos. Na legenda, ela escreveu:

Dizem que que mulher é tudo igual. E aí me conte a sua opinião.