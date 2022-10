Por R$ 15: Veek lança chip pré-pago com 2 GB grátis mensais

Da Redação

A Veek, mobtech que oferece serviços de telefonia celular 100% online, anunciou lançamento do Veek Pré 2.0. O produto livra clientes da conta de internet móvel, da obrigatoriedade de ficarem amarrados por um período mínimo ao um plano e de multa caso desejem cancelar.

Já disponível para ser adquirido através do aplicativo e site da operadora, o Veek Pré 2.0 dá direito a 2 GB de internet grátis e tem custo único de R$ 15,00 (+ frete). O chip será entregue na casa e ativado através do app da Veek. Nele, não estão inclusas chamadas via telefonia tradicional.

No Veek Pré 2.0, se o cliente ultrapassar a franquia de 2 GB, poderá comprar mais Gigacoins no app pagando. Por exemplo, R$ 18 dão direito a 3 GB. R$ 32, a 6 GB.

Confira os valores completos:

R$ 10,00 – 1 GB

R$ 18,00 – 3 GB

R$ 32,00 – 6 GB

R$ 42,00 – 8 GB

R$ 55,00 – 12 GB

R$ 120,00 – 26 GB

Além do Veek Pré 2.0, a operadora também oferece assinaturas de 30 dias nas quais o cliente escolhe quantos Giga quer utilizar no período. As ofertas iniciam em R$ 25, todas com ligações ilimitadas.

Para usufruir do serviço, o cliente precisa fazer pelo menos 1 check-in por dia para assistir a um vídeo de publicidade de 6 a 30 segundos. Fazendo 2 check-ins por dia, todos os dias, o cliente recebe 2 GB mensais.

Ao realizar o check-in, o cliente tem um intervalo de tempo para usufruir dos serviços. No total, podem ser acumuladas até 6 horas de uso.

Os dados móveis podem ser utilizados sem qualquer restrição para acessar a internet, apps de mensageria, redes sociais, streaming, jogos e o que mais quiser. O serviço já está disponível para todo o território nacional dentro da área de cobertura da TIM.

O lançamento do novo plano pré-pago não prevê ligações telefônicas, apenas via app de mensagens. Mas há a possibilidade do cliente comprar 24 horas de ligações ilimitadas por R$ 2 e 7 dias por R$ 10. Os usuários que já estão na base da Veek e quiserem migrar do plano Freemium para o pré-pago poderão fazê-lo sem custo.