Diário entrevista o presidente Jair Bolsonaro às 11h30

Da Redação



20/10/2022 | 10:10



O Diário transmite nesta quinta-feira (20), a partir das 11h30, entrevista ao vivo com Jair Bolsonaro, presidente da República e candidato à reeleição pelo PL.

A live será transmitida pelos canais do jornal no Facebook e no Youtube, disponíveis aqui (Facebook) e aqui (Youtube).