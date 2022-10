Luisa Stefani se vinga de derrota em San Diego e vai às quartas em Guadalajara

19/10/2022 | 21:52



Uma semana após lamentar eliminação nas quartas de final do WTA 500 de San Diego, na Califórnia, Luisa Stefani buscou a vingança contra a americana Nicole Melichar e a australiana Ellen Perez, nesta quarta-feira. Ao lado da australiana Storm Sanders, a brasileira garantiu vaga nas quartas de final de duplas do WTA 1000 de Guadalajara, com triunfo duro, celebrado no super tie-break, após 1h46 de jogo: 7/6 (7/3), 4/6 e 10/8.

Brasileira e australiana iniciaram a partida contra as favoritas demonstrando nervosismo e com 3 a 0 de desvantagem, após perderem o serviço na segunda parcial. Com cabeça no lugar, se recuperaram para empatar em 3 a 3. Trocando pontos, foram iguais até 6/5, quando a dupla da brasileira precisou salvar três match points para levar a decisão da parcial no tie-break.

Na parcial de desempate, a história se inverteu e foi a dupla de Stefani quem abriu 3 a 0. Sem baixar a postura ofensiva, set garantido com 7/3. O segundo set foi igual até 4 a 4, quando houve a quebra. Melichar e Perez fecharam em 6/4 no saque.

No super tie-break, Stefani e Sanders pareciam caminhar fácil para a vitória quando tinham 5 a 2 e os dois serviços. Foram quebradas em ambos, e ainda permitiram o empate em 5 a 5, depois em 6 a 6 e 8 a 8. No primeiro match point, quebraram para garantir o 10 a 8.

No torneio de simples, a checa Katerina Kisiakova, algoz da brasileira Bia Haddad logo na estreia, caiu na segunda rodada com derrota diante de Martina Trevisan, com direito a pneu no primeiro set: 6/0, 3/6 e 6/4 para a tenista italiana.

Terceira e quarta do ranking da WTA, as americanas Jessica Pegula e Cori Gauff não tiveram facilidade para confirmar suas vitórias. Número 3 do mundo, Pegula passou pela Casaque Elena Rybakina, de virada, após levar 6/2 no primeiro set. Ele buscou a vitória com 6/3 e 7/6 (10/8) nas parciais seguintes. Já Gauff avançou em sets corridos diante da italiana Elisabetta Cocciaretto, mas precisou do tie-break na primeira parcial. Fez 7/6 (7/1) E 6/3.

MASCULINO

Buscando recuperar os grandes resultados no circuito, o grego Stéfanos Tsitsipas avançou nas oitavas do ATP de Estocolmo, na Suécia, após batalha contra o americano Maxime Cresssy. Fez 7/6 (7/5) e 7/6 (14/12).

O britânico Cameron Norrie também não teve vida fácil diante do russo Aslan Karatsev, avançando com 6/7 (8/10), 6/3 e 6/4. Enquanto o canadense Denis Shapovalov se garantiu nas quartas de final com menos trabalho. Bateu o suíço Antoine Bellier com 6/4 e 7/5.