Queda de helicóptero em SP: aeronave caiu ao lado de quadras esportivas

19/10/2022 | 19:43



Um helicóptero caiu na Área de Lazer Água Espraiada, no distrito Campo Belo, na zona sul da cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 19. O local fica a cerca de 3 quilômetros do Aeroporto de Congonhas, de onde a aeronave decolou às 10h46. A queda ocorreu minutos depois, por volta das 10h53, segundo o Corpo de Bombeiros. Dois homens estavam na aeronave. Eles ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital das Clínicas (HC).

De acordo com a corporação, o piloto tem 41 anos e sofreu traumatismo craniano. Ele foi encaminhado para o hospital pelo helicóptero Águia 23, da Polícia Militar, e teve de ser entubado.

O outro ferido é um mecânico, de 37 anos, que sofreu fraturas nos membros inferiores e superiores. O homem estava consciente durante o resgate e foi levado ao hospital por uma ambulância do Samu.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, ocorreu um princípio de incêndio após o acidente. O fogo foi contido por pessoas que estavam nas imediações.

A ocorrência se deu nas proximidades da Avenida Pedro Bueno e do Parque do Chuvisco. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o helicóptero caiu ao lado de quadras esportivas e próximo a uma localidade conhecida como Rocinha Paulistana.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero envolvido no acidente era de propriedade da Promax, empresa que comercializa produtos Bardahl no Brasil, e tinha situação regularizada para voos privados. A aeronave foi fabricada pela Bell Helicopter em 2013 e tinha capacidade para transportar até seis passageiros.

A Aeronáutica informou, em nota, que investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave, de matrícula PP-BDL, nesta quarta.

Nessa fase, o órgão faz a coleta e a confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave (ou pela aeronave) e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação.

"O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes", informou a Aeronáutica.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou, em nota, que a Polícia Militar e o Corpo Bombeiros foram acionados para atender o acidente logo após o ocorrido e que o caso será encaminhado ao 27º Distrito Policial (Campo Belo).

Helicóptero decolou do Aeroporto de Congonhas

Conforme a Infraero, o helicóptero decolou às 10h46 desta quarta do Aeroporto de Congonhas. A queda, portanto, ocorreu poucos minutos após a decolagem. O órgão informou que, como o local do acidente fica fora do aeroporto, não há registro de impacto nas operações.

Há dez dias, um avião de pequeno porte estourou os pneus durante o pouso em Congonhas. O incidente fez a pista principal do aeroporto ficar fechada por dez horas, o que gerou prejuízos em cadeia e fez empresas aéreas que oferecem voos comerciais reforçarem o posicionamento pela restrição de aeronaves de baixa performance na pista principal do terminal.