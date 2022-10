GP de Cingapura da Fórmula 1 muda traçado da pista para se tornar mais rápida

19/10/2022 | 18:58



O Grande Prêmio de Cingapura de 2023 tem tudo para ser mais rápido. Os organizadores da prova revelaram modificações no circuito de Marina Bay, com redução de quatro curvas para a instalação de uma reta de quase 400 metros. As mudanças ainda precisam de aprovação da FIA.

As obras de remodelação do circuito serão nos trechos das curvas 16 a 19, que deixarão de existir para a criação de uma reta de 397,9 metros. A modificação exigirá a retirada da arquibancada da baía.

A nova pista baixará de 23 para 19 curvas e seu traçado será reduzido de 5.063 metros para 4.928, o que deve aumentar a prova em duas voltas. Atualmente são 61 e a corrida de 2023 deve ser disputada em 63.

A última tomada de tempo em Cingapura com tempo seco foi em 2019, na qual o monegasco Charles Leclerc cravou a pole position em 1min36s217. Baseada em simulações no novo traçado, o tempo será reduzido em quase nove segundos, caindo para 1min27s700.

Também estão previstas obras no entorno de Marina Bay para remodelação para deixar mais atrativo o local dos eventos. As obras do lado de fora do circuito vão começar em março de 2023, com entrega prevista somente para o fim de 2026.